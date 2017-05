Three Lakes announces third quarter honor roll

High honors (3.667-4.0 GPA)

Grade 7

Jason Berube, Piersson Czaplinski, Sam Eppler, Logan Erikson, Grace Florence, Sara Gruszynski, Megan Lester, Ashton Maney, Cole Melton, Jasmine Newmann, Amanda Rieck, Kara Sowinski, Hunter St. Louis, Mari Szews, Trevin Walkowski.

Grade 8

Emily Fink, Mollee Gruszynski, Natalie Hicks, David Kaufman, Sydney Lurvey, Piersen Rawoens, Mitchell Wolosek, Allison Zwettler.

Honors (3.0-3.666 GPA)

Grade 7

Noah Davies, Eleanor Domnick, Madisen Frankenberg, Zander Ginet, Luke Hoban, Aria Janikowski, Emily LeBuis, Zoie McDonald, Karmyn Meixner, Sawyer Siedschlag, Mackenzie Stebbeds, Olivia Terlizzi.

Grade 8

Kamryn Anderson, Jack Breier, Megan Comella, Jesse Dupuis, Adia George, Natasha Janikowski, Derek Philyaw, Ava Pplcaster, Griffin Schroeder, Cody Spittlemeister, Nicholas Wagner.

High honors (3.667-4.0 GPA)

Grade 9

Alexis Congleton, McKenzie Frankenberg, Canto Ginet, Gus Holzbauer, Kristina Kaufman, Lily Medeiros-Harris, Carter Pitlik, Brianna Retzlaff, Grace Ribbe, Trystan Sanderfoot, Ethan Spears, Kortnie Volk.

Grade 10

Zoe Bonack, Charley Devereaux, Ayla Fairchild, Kathryn Fath, Lydia Gibbs, Grace Menut, Hadley Miles, Steven Rieck, Ethan Snyder, Chloe Tatro, Brock Walkowski, Sam Welhoefer, Jared Zwettler.

Grade 11

Cassidy Crump, Jacob Dart, Kyle Hoban, Lucy Kaufman, Grace Klesczewski, Kloey Krusick, Anna Lorbetske, Jack Meixner, Darryn Pekoc, Kelvin Pitlik, Eli Ribbe, Marilyn Servent, Bradley Sowinski, Grace Stefonik, Karlie Volk.

Grade 12

Paxton Boers, Hayley Kincaid, Devan Kliss Anna Kroll, Jordan Lindquist, Kerri Seyfert.

Honors (3.0–3.666)

Grade 9

Lucas Bean, Cynthia Beavers, Hannah Clough, Zandell Davis, Jesse Fabianski, Lindsey Guillen, Ronald Kevilus, Christinia Kubiak, Lukas Polcaster, Ashtin Slizewski, Treyton Slizewski, Elizabeth Vold.

Grade 10

Nathaniel Aldag, Brandon Brewer, Zoe Bruso, Gabby DalPonte, Kylie Domnick, Makenzie Fisher, Sam Holzbauer, Hayden Kaehler, Gerald Kleinhans, Aubrey Krajewski, Brylee Lehmann, Gracianna Rehberg, Tiffiny Ruffie, William Stalnaker, Eric Steinhaus, Cheyanne Warren.

Grade 11

Hailey Baumann, Dawson Bryant, Megan Clouse, Kayla Crump, Savannah Edwards, Alex Metzger, Mason Schuette, Macy Sowinski, Jessica Tillman, Hailey Winesburg.

Grade 12

Chloe Boers, Emma Bushey, John Connelly, Emily Dawley-Anderson, Seth Edington, Tabatha Justice, Makenna Kalata, Kiama Karianjahi, Jada Kleinhans, Janna Kleinhans, Rebecca Kohn, Adler Orr, Lynda Pietrzak, Emily Sowinski, Bryan Straus, Tom Stuckart.

Three Lakes Jr/Sr High School has many students who may meet the grade requirements for Honor Roll, however, may not meet the class load requirements as a full time student or may be a Youth Options student.