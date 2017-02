Area college students receive fall honors

UW-Eau Claire December graduates

Rhinelander: Logan Farb, Bachelor of Science, geology; Carson Koeppl, Bachelor of Science, nursing; Daniel Meyer, Bachelor of Arts, psychology. Tomahawk: Shelbi McGuire, Bachelor of Science, special education.

University of Northwestern-St. Paul fall dean’s list

Rhinelander: Jennifer Ankrom, high honors.

Michigan Technological University fall dean’s list

Rhinelander: Louis Bassette*, Amber Toboyek*, Eric Tracy. Tomahawk: Katherine Russell, Tyler Wittmann*. [*denotes 4.0 GPA]

UW-Green Bay December graduates

Rhinelander: Raymond Wolfe, Sarah Zacharias. Monico: Rebecca Lohagen. Tomahawk: Rachel Elliott, Marlee Kiander.

UW-Green Bay fall academic honors list

Rhinelander: Christine Blakeslee, high honors; Alyson Heise, high honors; Trevor Jaeger, high honors; Aaron Nelson, honors; Jacob Piasecki, high honors; Ethan Roberts, honors, Leslie Trochlil, highest honors; Sarah Zacharias, honors, Michael Zuiker, high honors. Pelican Lake: Julie Poyhonen, highest honors. Tomahawk: Rachel Elliott honors; Alexus Graeber, honors; Mary Leet, high honors; Colleen McCluskey, highest honors.

UW-Platteville fall dean’s list

Rhinelander: William Keiffer. Tomahawk: Gregory Radtke.

UW-Plattville December graduates

Three Lakes: Alexander Hegeman, Civil Engineering.

Grove City College fall dean’s list

Suzanne Holcombe, Minocqua.

Carroll University fall dean’s list and honor roll

Rhinelander: David Edwards, Molly Hanson. Monico: Alex Benaszeski.

UW-Oshkosh fall dean’s list

Rhinelander: Michael Anderson, dean’s list; Kimberly Bilogan, honor roll; Ashley Jackomino, dean’s list, Zoe Josheff, dean’s list; Chase Larson, honor roll, Katlin Treuer, honor roll. Lake Tomahawk: Andrea Collins, honor roll. Tomahawk: Timothy Baker, honor roll; Brandee Deering, dean’s list, Emma Wurl, honor roll.

UW-LaCrosse December graduates

Rhinelander: Ellen Brown, Bachelor of Arts, English; Mackenzie Jones, Bachelor of Arts, psychology; Andrew Young, Bachelor of Science, biology. Tomahawk: Alexa Ernst, Bachelor of Science, biomedical science; Regan Swan, Bachelor of Science, psychology.

St. Olaf College fall dean’s list

Three Lakes: Anya Fairchild, Catherine Meeder.

UW-Madison fall dean’s list

Rhinelander: Ashley Anderson, Brianna DeNamur, Janice Luu, Tyler Luu, Adam Piasecki, Hunter Piasecki, Sierra Scarcelli, Erin Tenderholt, Trent Wild, Indigo Yeager, Bryce Young. Three Lakes: Cory Briggs. Tomahawk: Lauren Bembinster, Madeline Garrison, Daniel Gunther, Mikhayla Kleich, Amanda Koshak, Demitri Shotwell. Lake Tomahawk: Michael Kolarchek. Monico: Alanna Benaszeski.

Ripon College fall dean’s list

Rhinelander: Kaitlin Berrell. Minocqua: Zachery Carlson.

UW-Stout fall chancellor’s award list

Rhinelander: Carl Anderson, Eric Fabich, Brandon Hess, Douglas Lesch, Brett Mathews, Logan Rudis, Connor Schneider, Jason Schroepfer, Kyle Sumiejski, Nicole Weister. Three Lakes: Chase Kirby. Tomahawk: Austin Ehn, Jared Schwerzel, Brandon Vecchio.

Gustavus Adolphus College fall dean’s list

Tomahawk: Stephanie Welke.